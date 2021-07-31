/643049/خناقة-على-فرشة-تفاصيل-جديدة-في-مشاجرة-المرج

قررت نيابة شرق القاهرة بحبس 6 من المتهمين، مساء أمس، في المشاجرة المعروفة بـ"مشاجرة الصعايدة" بالمرج، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مشاجرة المرج

أسماء المتهمين

وتقرر حبس كل من« احمد خلاف فارس، 15 سنة، عامل ومقيم شارع الجمهورية بالمرج، احمد خلف الله فاروس، 19 سنة، عامل ومقيم بذات العنوان، محمود خلف الله فاروس، 20 سنة، عامل ومقيم بذات العنوان، عابدين محمد احمد حسن، 43 سنة، عامل ومقيم شبرا الخيمة، محمود عبد الرحيم داهش، 28 سنة، عامل بمحل عصير، ومقيم شارع الجمهورية بالمرج، محمد حشمت عبد الرحيم قرنة، 30 سنة، عامل بمحل عصير، ومقيم بذات العنوان».

تفريغ كاميرات المراقبة

وكانت نيابة شرق القاهرة أمرت أمس الخميس بتفريغ كاميرات المراقبة بمحل واقعة مشاجرة المرج في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، التي أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين، والمعروفة إعلاميا بمشاجرة الصعايدة بين عائلتين في المرج.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسؤالهم. والاستماع لشهود العيان وأهل المجني عليه والاستماع إلى المتهمين لمعرفة سبب المشاجرة.

سبب الوفاة

وأمرت النيابة التحفظ على الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة وإرسالها إلى الطب الشرعي وأمرت بتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير حول سبب الوفاة وطلبت النيابة من المستشفى تقرير بحالة المصابين وإرفاقه بالمحضر.

وروى أحد شهود العيان واقعة مقتل شخص وإصابة 4 اخرين نتيجة مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين عائلتين في المرج، مشيرًا إلى أن المشاجرة بدأت حوالي الساعة العاشرة مساء الأربعاء الماضي واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضاف موقع « دوت الخليج »، الحكاية دي بين عائلة السوهاجية وهم يمتلكون محلات عصائر قصب هنا أمام محطة مترو المرج القديمة من الناحتين، والطرف الآخر هم عائلة السميطي».

مستطردا:«حتى الآن غير معلوم سبب المشاجرة ناس بتقول بسبب قيام أحد أفراد عائلة السوهاجية بمعاكسة فتاة تابعة للعائلة الأخرى، وهناك رواية أن السبب هو خلاف على فرش في الشارع».

وتابع: «طرفا المشاجرة أطلقوا علي بعض النيران بشكل فظيع وعشنا هنا لحظات رعب مثل الأفلام السينمائية وفيه واحد رأسه انفصلت عن جسمه، دبحوه في وسط الشارع».

وورد بلاغ لمباحث قسم شرطة المرج، مفاده نشوب مشاجرة بين عائلتين ووقوع ضحايا، وبالانتقال والفحص تبين مقتل شخص يدعى «حسين السميطي»، الشهير بعمدة المرج ، وإصابة 4 آخرين، خلال مشاجرة مع عائلة أخرة تدعى السوهاجي.

فرشة

ونجحت الأجهزة الأمنية في السيطرة علي المشاجرة، وتكثف مباحث القسم من جهودها لضبط طرفي المشاجرة. دلت تحريات رجال مباحث القاهرة فى واقعة مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين فى مشاجرة عنيفة بمنطقة المرج أن السبب خلافات على "فرشة "بالشارع.

وأضافت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن المشاجرة نشبت بين صاحب محل وأحد البائعين بسبب قيام الأخير بالفرش أمام المحل وتطورت لمشاجرة استعان فيها كل منهم بأقاربه وأنصاره ودارت مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية والبيضاء أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 4 من الطرفين.

وأشارت التحريات إلي أن المتهمين أحدثوا حالة من الهرج بالمنطقة وأطلقوا النار بشكل عشوائى مما تسبب فى ذعر بين الأهالي.