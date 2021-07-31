/643048/هناء-سرور مدينة-الروبيكى-تد-أول-مجمع-صناعي-متكامل-ومتخصص-في-الصناعات-الجلدية

قالت النائبة هناء سرور عضو مجلس النواب، أن الجمهورية الجديدة تشهد نهضة صناعية كبرى ونقلة نوعية لم تشهدها الدولة من قبل في مجال الصناعة والتي تأتى في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أن ما نراه على أرض الواقع لهذا الصرح الصناعى الضخم والقلعة الصناعة العالمية.

مدينة الروبيكى

جاء ذلك خلال بيان لها اصدرته منذ قليل، مضيفة أن مدينة الروبيكى تعد أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية وقبلة الصناعة المستقبلية وواحدة من أكبر مدن صناعة الجلود في العالم بإجمالي 18 الف مصنع يشمل الورش ودباغة الجلود والغراء والمنتجات بكافة أنواعها ، وهو ما يمثل نقطة انطلاق لتطوير هذه الصناعة الواعدة، التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لتكون محور ارتكاز لصناعة الجلود إقليميا ودولياً .

وتابعت أنه ضمن هذا الإنجاز الضخم على أرض الواقع وبجوار مدينة الجلود يتم تنفيذ مدينة الغزل والنسيج وتضم 11 مصنع ضخم ، وهو ما يؤكد أن هذا المشروع القومي يعبر عن رغبة وتحرك حقيقي لإعادة صناعة الغزل والنسيج في مصر بشكل متطور وإعادة هذه الصناعة إلى الصدارة مجدداً ويستعيد الذهب الأبيض- القطن المصرى - مكانته العالمية ، كما أنه بالإضافة لتنفيذ محطة مترو ضمن مشروع القطار المكهرب Cairo LRT في المنتصف ما بين مدينة الجلود و مدينة الغزل والنسيج لكى يربط المدينتين بالعاشر من رمضان و القاهرة و الجيزة ويسهل للعمال عملية الوصول اليها، مختتمة حديثها:” دوت الخليج الحبيبة بشعبها العبقري قاهر الغزاة وبرئيسها عبد الفتاح السيسي وبجيشها المنتصر خير أجناد الأرض وحامي حمى مصر وبشرطتها الصامدة”.