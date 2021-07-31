/643047/تردد-بين-سبورت-المفتوحة-لمتابعة-مباراة-مصر-والبرازيل

يدخل منتخب مصر الأولمبي مباراته اليوم السبت أمام نظيرة البرازيل، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، ضمن منافسات طوكيو 2020.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تردد بين سبورت المفتوحة

لتردد ميجا هرتز 11054 أو 12765

معدل استقطاب الموجة أفقي

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدل تردد الموجة 8PSK

تردد قناة بين سبورت اكسترا bein sport extra القمر الصناعي: نايل سات التردد 11054 معدل الترميز 27500 الاستقطاب: عمودي معامل تصحيح الخطأ: 3/4 اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra تردد قناة بين سبورت اكسترا beIN Sports Xtra 2 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12604 معامل الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي الجودة: HD تصحيح الخطأ: 2/3 اسم القناة على الرسيفر beIN Sports Xtra 2.

قائمة المنتخب

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو، وشهدت تواجد الثلاثي الكبار محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش.

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

الاجتماع الفنى لمباراة مصر ضد البرازيل

توصل الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل عن ارتداء المنتخبين الزي الرسمي لكل منهما في المباراة التي ستجمعهما في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 ، ويواجه منتخب مصر الأولمبي منتخب البرازيل في الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت، في منافسات دور الثمانية بأولمبياد طوكيو 2020.

ويرتدي منتخب مصر الاولمبي زيه التقليدي القميص الأحمر والشورت الأبيض على أن يرتدي حارس المرمى اللون الأزرق، فيما يرتدي منتخب البرازيل الأولمبي زيه التقليدي القميص الأصفر والشورت الأزرق، على أن يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر

الجدير بالذكر أن فيما فاز منتخب السامبا في المباراة الأولى على ألمانيا ثم تعادل مع ساحل العاج وفاز على المنتخب السعودي، فتأهل للدور الثاني في أولمبياد طوكيو كمتصدر عن المجموعة الرابعة.