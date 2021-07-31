/643045/زفة-عروس-تتحول-لمأتم-كواليس-حادث-احتراق-سيارة-في-الجيزة

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت 31 يوليو 2021، التحقيقات بشأن مصرع ٣ اشخاص و إصابة اخر فى حادث سيارة خلال الابتهاج بزفة عروس بالمريوطية. وصرحت النيابة العامة بدفن جثث الضحايا واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا للاستماع لاقواله، كما طلبت التحريات حول الواقعة، وأمرت بعرض السيارة المتسببه فى الحادث على لجنة لبيان سبب الحادث.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع 3 اشخاص وإصابة أخر في زفة عروسة

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندماورد بلاغ لغرفة النجدة بجنوب الجيزة، تحيا بوقوع حادث تصادم وسقوط وفيات ومصابين، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث.

وكشفت تحريات المباحث، أن اختلال عجلة القيادة من يد السائق بسبب السرعة الزايدة ما تسبب فى تصادم السياره الملاكى بسور فيلا واحتراق الجزء الامامى منها، و نتج عن مصرع السائق وفتاة، واصابة اخر وفتاة، وتوفيت الاخيرة داخل المستشفي متاثرة باصابتها ليرتفع عدد المتوفيين الى ٣ اشخاص.

وبإجراء لتحريات، أتضح أنه أثناء سير السياره بسرعه زائده في حفل زفاف، اصطدمت بسورالفيلا واشتعلت النيران بالسيار وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

ارتفاع عدد الضحايا

كانت ارتفع أول أمس، عدد ضحايا مشاجرة بالأسلحة النارية في منطقة المرج بالقاهرة، إلى 3 أشخاص، وإصابة آخرين؛ بسبب معاتبته له لوقوفه أمام المحل خلال دخول وخروج زبائنه، ووقعت بينهما مشاجرة كلامية تحولت إلى تعدي البائع بشومة على رأس صاحب محل العصير؛ ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى، وحضر أشقاء المجني عليه للتشاجر معه وبحوزتهم أسلحة نارية.

كما أمرت النيابة العامة، بتشريح جثة شخص لقي مصرعه، في مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بجوار محطة مترو المرج، لكشف غموض وأسباب الوفاة واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين في نفس المشاجرة، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

بسبب العصير

صاحب محل العصير وكشفت التحريات الأولية، تفاصيل مشاجرة بالأسلحة النارية في منطقة المرج، أن صاحب محل عصير تشاجر مع أحد الباعة بجوار محطة مترو المرج القديمة، بسبب معاتبته له لوقوفه أمام المحل أثناء دخول وخروج زبائنه، ووقعت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى تعدي البائع بشومة على رأس صاحب محل العصير؛ مما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى، وحضر أشقاء المجني عليه للتشاجر معه وبحوزتهم أسلحة نارية.

وأوضحت التحريات الأولية، أن المشاجرة اندلعت بين البائع بعد الاستعانة بأنصاره وعائلة صاحب المحل بالأسلحة النارية والبيضاء، نتج عنها مقتل البائع وإصابة 3 آخرين، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتمكنوا من ضبط 10 أشخاص في المشاجرة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.