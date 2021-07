بعد عرضه في فينسيا..السينمات الأمريكية تستقبل فيلم «Parallel Mother» في هذا الموعد

/643044/بعد-عرضه-في-فينسياالسينمات-الأمريكية-تستقبل-فيلم-Parallel-Mother-في-هذا-الموعد

دوت الخليج يرصد موعد عرض فيلم «Parallel Mother» بالسينمات

فيلم «Parallel Mother» فيلم إسباني من بطولة بينيلوبي كروز، وميلينا سميت، وإسرائيل إليجالدي، وآيتانا سانشيز خيخون، بمشاركة جولييتا سيرانو وروسي دي بالماأ ومن المقرر عرضه في يوم 24 ديسمبر المقبل.

قصة فيلم «Parallel Mother»

يتناول فيلم «Parallel Mother» قصة امرأتان ، جانيس وآنا ، يتصادف وجودهم في غرفة مستشفى واحدة حيث ستضع كل منهما مولودها، ويشتركان في كونهما عزاب وحملا بالصدفة.

وينافس في المسابقة الرسمية مع أفلام: “Mona Lisa and the Blood Moon و Un Autre Monde و The Power of the Dog و America Latina و L’Evenement و Official Competition و Il Buco و Sundown و Illusions Perdues و The Lost Daughter و Freaks Out و Qui Rido Io و On the Job و Leave No Tracesو Captain Volkonogov Escaped و The Card Counterو The Hand of God و Reflection و La Caja “.

فيلم أميرة لصبا مبارك في مهرجان فينسيا

وكان قد أختير فيلم «أميرة» للفنانة صبا مبارك للمنافسة في مسابقة أفاق بمهرجان فينسيا السينمائي، تدور أحداث الفيلم في فلسطين وبالتالي يصبح أول فيلم فلسطيني يقوم بإخراجه مصري، ويتناول قصة فتاة تدعى أميرة مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، تجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.

ويشار في بطولة الفيلم «أميرة» كلا من صبا مبارك وعلي سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التي يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائياً في دور أميرة، وقيس ناشف ووليد زعيتر. وهو من مونتاج أحمد حافظ الذي سبق له التعاون مع دياب في فيلم اشتباك، ومن تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.

أول تعليق من صبا مبارك على اختيار فيلم أميرة للمشاركة بمهرجان فينسيا

وكانت قد أعربت الفنانة صبا مبارك عن سعادتها بإطلاق العرض الأول لفيلم “أميرة” للمخرج محمد دياب ضمن مسابقة آفاق خلال مهرجان فينيسيا بدورته الـ78.

ونشرت صبا، بوستر الفيلم، عبر “انستجرام”، قائلة: "متحمسة وسعيدة جدا بالعرض العالمي الأول لفيلم أميرة للمخرج الصديق والفنان محمد دياب ومشاركته في مسابقة آفاق خلال مهرجان فينيسيا السينمائي".