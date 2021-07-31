منتخب البرازيل = منتخب مصر 20 مرة «أرقام واحصائيات»

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يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني للفريق، مع منتخب البرازيل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويستعرض دوت الخليج القيمة التسويقة للفراعنة والسامبا، بالإضافة إلى أغلى اللاعبين داخل صفوف المنتخبين:

القيمة التسويقية لمصر والبرازيل

يتقدم منتخب البرازيل على منتخب مصر من حيث القيمة التسويقية للاعبي المنتخبين بفارق كبير.

تبلغ القيمة التسويقية للاعبي منتخب مصر الأولمبي ككل 18.6 مليون يورو

بينما تصل القيمة التسويقية للاعبي منتخب البرازيل ككل 363.7 مليون يورو.

أي تصل القيمة التسويقية للاعبي السامبا إلى 20 ضعف من القيمة التوسيقية للاعبي الفراعنة.

الأغلى في منتخبي مصر والبرازيل

يعد أحمد حجازي قلب دفاع اتحاد جدة السعودي، هو الأغلى بين لاعبي منتخب مصر، حيث تصل القيمة التوسيقية له إلى 4 مليون يورو، ويليه رمضان صبحي بـ 3 مليون يورو، ثم محمد الشناوي بـ 2.5 مليون، ومحمود حمدي الونش بـ 1.5 مليون.

وعلى الجانب الأخر يعد ريتشارلسون لاعب فريق إيفرتون، هو أغلى لاعبي المنتخب البرازيلي، حيث تصل القيمة التسويقية له إلى 55 مليون يورو، ويليه دييجو كارلوس مدافع فريق إشبيلية بقيمة 54 مليون يورو، ثم دوجلاس لويس لاعب وسط أستون فيلا بـ 35 مليون يورو.

مشوار المنتخبين في الأولمبياد

استفتح منتخبنا الأولمبي مشواره في طوكيو بالتعادل السلبي امام منتخب إسبانيا، قبل أن يخسر أمام منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، ثم حقق الفوز على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، ليتأهل الفراعنة في وصافة المجموعة بصبة إسبانيا المتصدر.

وعلى الجانب الأخر، بدأ منتخب البرازيل مشواره في البطولة بالفوز على ألمانيا، قبل أن يتعادل مع ساحل العاج وفاز على المنتخب السعودي في اللقاء الأخير بدور المجموعات، ليتأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة.

المواجهات التاريخية بين مصر والبرازيل

عدد المواجهات: 10 مباريات

4 مباريات رسمية و 6 ودية

فوز مصر: مرة واحدة

فوز البرازيل: 7 مرات

التعادل: مرتين

سجلت مصر : 10 أهداف

سجلت البرازيل: 24 هدفا

هداف مصر في مواجهة البرازيل: محمد زيدان (2)