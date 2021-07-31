ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس حتى الأربعاء

جدة - نرمين السيد - وأضحت الهيئة، فى بيان لها، أن هناك ارتفاع فى نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسومة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 : 4 درجات، والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة لذلك ينصح بتجنبها.

وعن الظواهر الطبيعية المصاحبة تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وهو ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا ويؤدى إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر الأحمر.

وتتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

متوسط درجة الحرارة العظمى المتوقعة والمحسومة فى الظل كالآتى:

السبت 31 يوليو

القاهرة والوجه البحرى 39 41

السواحل الشمالية 34 37

جنوب سيناء 39 42

شمال الصعيد 40 42

جنوب الصعيد 42 43

الأحد 1 أغسطس

القاهرة والوجه البحرى 40 42

السواحل الشمالية 34 37

جنوب سيناء 39 42

شمال الصعيد 41 43

جنوب الصعيد 43 44

الإثنين 2 أغسطس

القاهرة والوجه البحرى 40 42

السواحل الشمالية 34 37

جنوب سيناء 40 43

شمال الصعيد 41 43

جنوب الصعيد 43 44

الثلاثاء 3 أغسطس

القاهرة والوجه البحرى 40 42

السواحل الشمالية 34 37

جنوب سيناء 40 43

شمال الصعيد 42 44

جنوب الصعيد 44 45

الأربعاء 4 أغسطس

القاهرة والوجه البحرى 40 42

السواحل الشمالية 34 37

جنوب سيناء 40 43

شمال الصعيد 42 44

جنوب الصعيد 44 45