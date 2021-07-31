الخشت: الانتهاء من تصميمات أثاث جامعة القاهرة الدولية فى مدينة 6 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور الخشت، وفقا لبيان صحفى، إن التقرير تضمن مراجعة أعمال جامعة القاهرة الدولية، والالتزام بأعلى المواصفات، ورفع معدلات الإنجاز فى المشروع لانتهاء البرنامج الزمنى للمرحلة الأولى من الجامعة الدولية، والتى تشمل المبنى الرئيس والمبانى الإدارية والأنشطة التعليمية والمدرجات.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه تم التأكيد على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من المرحلة الأولى وتكثيف العمالة بحيث يتم الانتهاء من تنفيذ أعمال التشطيبات فى المواعيد المقررة، بالإضافة إلى العمل بشكل متواز بين الأعمال الاليكترميكانيكية والتشطيبات لسرعة إنجاز المشروع بدرجة كبيرة من الكفاءة لإتمام المشروع بشكل يليق بعراقة ومكانة جامعة القاهرة ليتم افتتاحه فى الموعد المقرر.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، إنه تم التعاقد مع عدد من الشركات لتوريد أثاث الجامعة الدولية طبقًا للطابع المعمارى العريق لجامعة القاهرة الأم، مشيرا إلى أنه تم وضع مخطط مشروع فرع جامعة القاهرة الدولية، من حيث الإنشاءات والتجهيزات ليواكب احتياجات البرامج وسوق العمل الإقليمى والعالمى مع الحفاظ على الشكل الحضارى والمعمارى العريق لجامعة القاهرة والذى يعتبر بصمة تاريخية وحضارية فى تاريخ الجامعات فى الشرق الأوسط.

ويأتى فرع جامعة القاهرة الدولية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإحداث نقلة عالمية للجامعات المصرية، وفى ظل فلسفة جامعة القاهرة التى تهدف إلى الانتقال نحو جامعات الجيل الرابع عن طريق خلق كيان أكاديمى جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمى.

حيث وضع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة بحضور وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار وكوكبة من قيادات التعليم، فى أبريل 2018 حجر الأساس للمشروع.

ويهدف فرع جامعة القاهرة الدولية، إلى تقديم نظام تعليمى متكامل يعتمد على أطر التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية والصناعية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية، بما يحقق التميز العلمى والبحثى من خلال تحقيق التوأمة والشراكة، وإنشاء محفظة للبرامج الدولية والعمل على مشاريع البحوث والصناعة، وتقديم خريجين متميزين ذوى قدرة تنافسية للعمل داخل وخارج مصر بما يواكب سوق العمل مع ربطه بالواقع العملى وتنمية فكر ريادة الأعمال لدى الخريجين، وتحويل الجامعة إلى حاضنة للمشروعات الابتكارية والمبدعة، وتكوين فرق عمل بحثية فى مجالات البحوث البينية وعلاج مشكلات واقعية، وتقديم أولويات واحتياجات سوق العمل والانخراط الفاعل فى السوق العالمى، وتحويل مخرجات البحوث وحاضنات المشروعات إلى مدخلات تمويلية بما يحقق زيادة الإنتاجية والتنمية المستدامة فى بيئة عالمية تفاعلية.

ويضم فرع جامعة القاهرة الدولية، مبانى الأنشطة التعليمية والمدرجات ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم على أعلى مستوى، كما يضم أول مبنى فى مصر لدراسات بحوث الحيوان، بالإضافة إلى منطقة الملاعب الرياضية على مساحة 171.432م²، ومنطقة الاستاد الرياضى الذى يسع 20 ألف متفرج لإقامة منافسات دورى الجامعات، كما سيتم تخصيص سكن للطلاب والطالبات الوافدين على مساحة تصل 259.676م².

ويعتمد فرع جامعة القاهرة الدولية، على عدة محاور رئيسة، وهى: العولمة والتدويل والشراكة مع الجامعات العالمية والشراكة مع المؤسسات المهنية وريادة الأعمال والمشروعات الابتكارية والمبدعة والاهتمام بالبحوث البينية، من خلال تقديم برامج أكاديمية وتخصصية فى مجالات عالمية، مثل علوم النانو تكنولوجى وتطبيقات الليزر والعلوم النووية، إلى جانب علوم أبحاث وعلوم وتكنولوجيات الفضاء وطب الأطفال والتمريض والحيوان والهندسة الوراثية والزراعية، وذلك بمناهج وأساليب تعليم وتقييم تنافسية تتم بواسطة نخبة من أعضاء هيئة التدريس على مستوى عال من الكفاءة والخبرة يتم انتدابهم من داخل أو خارج جامعة القاهرة، وفقاً لإنتاجهم البحثى والتدريسى وكفاءات العمل فى الفرق البحثية مع تقديم خدمات مجتمعية وتسهيلات مادية ونظام إدارى وإلكترونى يتناسب مع بيئات العمل المحلية والعالمية.