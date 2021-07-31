الجزار يبحث إنشاء مستشفى خاص بالعاصمة الإدارية مع إحدى أكبر مجموعات الرعاية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلى إحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية الخاصة فى مصر، والتى تضم عددًا من أشهر المستشفيات بالقاهرة، لبحث العرض المقدم من المجموعة بإنشاء مستشفى خاص على أعلى مستوى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور مسؤولى الوزارة.





وخلال اللقاء، قدم ممثلو مجموعة الرعاية الصحية، عرضهم بإنشاء المستشفى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومكوناتها "عدد الأسرة – العيادات الخارجية – غسيل الكلى – المختبر – الأشعة – العلاج الطبيعى – وغيرها من التخصصات الطبية المتكاملة"، وآلية عمل المستشفى ونظم الإدارة والتشغيل. ورحب الدكتور عاصم الجزار، بالعرض المقدم من ممثلى مجموعة الرعاية الصحية، منوهًا إلى أنه سيتم دراسة العرض من قبل الوزارة والرد على الشركة، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة، ستحتوى على جميع الخدمات المتكاملة على أعلى مستوى.

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