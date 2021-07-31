صور.. جولة لرئيس السياحة والمصايف بالإسكندرية لرصد مخالفات الشواطئ

جدة - نرمين السيد - أجرى اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، جولة تفقدية على عدد من شواطئ القطاع الشرقى، بهدف التواصل المباشر مع رواد الشواطئ وسؤالهم عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم.





وجرى خلال الحملة توزيع فلاير حملة "أعرف حقك" الموضح به تقسيمات الشواطئ لصيف 2021، وأسعار كل فئة وقيمة تذكرة الدخول وأرقام الشكاوى. كما جرى التأكيد والتنبيه أثناء المرور على مجانية استخدام دورة المياه وكذلك غرف تغيير الملابس، وحث المواطنين على ضرورة عدم الاستجابة لمحاولات فرض الإكراميات على الشواطئ. وتم التنبيه عن وجود أرقام تليفونات الشكاوى بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف على بوابات الشواطئ لسهولة الإبلاغ عن أية تجاوزات من مستأجرى الشواطئ وعمالهم. ورصد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عدد من المخالفات خلال جولته على الشواطئ ما بين فرض إكراميات وزيادة فى أسعار تذاكر الشواطئ وعدم نظافة الرمال أو دورات المياه وجرى توجيه إنذارات للمستأجرين.

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