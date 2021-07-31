صور.. التراس يؤكد أهمية الشراكة مع معهد بحوث الإلكترونيات لتبادل الخبرات

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية الشراكة مع معهد بحوث الإلكترونيات، لتبادل الخبرات، ودعم جهود الدولة لزيادة نسب المكون المحلى والقيمة المضافة للمنتجات المصرية وخفض الواردات وتوطين التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن فرص عودة الصناعة المصرية لريادتها متاحة الآن فى ظل المتابعة المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسى، لبرامج تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.





جاء ذلك خلال زيارة وفد من معهد بحوث الإلكترونيات، برئاسة الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، وعدد من القامات العلمية البارزة بمعهد بحوث الإلكترونيات.

وأوضح التراس، أن الهيئة العربية للتصنيع لديها رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة ومنها على سبيل المثال الإلكترونيات والتابلت واللاب توب وكاميرات المراقبة والعدادات الذكية والتحول الرقمى، وأيضًا الصناعات الطبية ومحطات تحلية وتنقية المياه والصرف الصحى والطاقة المتجددة والطلمبات والسكك الحديدية وتحويل السيارات المتقادمة وتحويلها لسيارات صديقة للبيئة باستخدام الغاز الطبيعى وغيرها من مجالات الصناعة المختلفة.

وأضاف أنه تم بحث تعزيز الشراكة بين العربية للتصنيع ومعهد بحوث الإلكترونيات والبدء فى حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محليًا، والاستفادة من البحوث العلمية بالمعهد، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الاحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية والمكونات التى يتم استيرادها من الخارج.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك لبحث النماذج الناجحة ذات الجدوى الفنية والاقتصادية لدى معهد بحوث الإلكترونيات وسائر الجامعات والمراكز والجهات البحثية، والتى يمكن تطبيقها على المستوى الصناعى من خلال تحويل المخرجات البحثية إلى نطاق الإنتاج الكمى، لتحقيق رؤية مصر 2030.

ولفت إلى بحث الاستفادة من القامات العلمية البارزة بمعهد بحوث الإلكترونيات من خلال أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب، حيث يعقد دورات تدريبية متخصصة فى جميع مجالات الصناعة والإدارة والإلكترونيات ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وخلال تفقد معرض منتجات العربية للتصنيع، أشادت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع باعتبارها الظهير الصناعى للدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة معربة عن تطلع معهد بحوث الإلكترونيات لتعزيز التعاون مع العربية للتصنيع لبناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية، فى تقنيات الصناعة الرقمية من خلال التطوير والابتكار التكنولوجى.

كما تفقد وفد المعهد أكاديمية، الهيئة العربية للتصنيع للتدريب، واطلعوا على أحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وآليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.