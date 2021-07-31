/643032/انخفاض-يصل-إلى-3-جنيهات-فى-اسعار-الذهب-اليوم

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم خلال التعاملات الصباحية،انخفاضا بقيمة تراوحت بين جنيها واحدا و3 جنيهات، بينما انخفض عيار 21 بقيمة بلغت جنيهان بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.

دوت الخليج يرصد تقاصيل انخفاض اسعار الذهب اليوم

وووصلت اسعار المعدن الاصفر في مصر اليوم، عيار 21 نحو 794 جنيهًا، وعيار 18 نحو 681 جنيهًا، وعيار 24 نحو 907 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6352 جنيها.

اسعار الذهب

ويتساءل بعض المواطنين ممن يرغبون في الاستثمار بشراء الذهب عن مناسبة الوقت الحالي لشراء الذهب محليا، خاصة بعدما تراجعت أسعار الذهب في مصر بما يتجاوز الـ 40 جنيها بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.

واصاف إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات سابقة له، إنه حتى الآن لا توجد أى مؤشرات اقتصادية ممكن أن تؤثر على أسعار الذهب العالمية وبالتالي انعكاسها محليا، لذلك فالوقت حاليا مناسب جدا لمن يرغب في شراء الذهب.

وتشهد أسعار الذهب العالمية حاليًا حالة من الاستقرار وذلك عقب الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب العالمية في أعقاب قرار الفيدرالي الأمريكي.

مع إقبال المواطنون على شراء الذهب حدث رواج في السوق المحلي، وبالتالي ارتفاع في الطلب على الذهب مع تراجع وانخفاض المعروض، الأمر الذي أدى لارتفاع أسعار الذهب محليًا في حدود الـ8 جنيهات بالجرام دون المصنعية