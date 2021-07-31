مصر تستعرض أمام الأمم المتحدة جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

جدة - نرمين السيد - شارك السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، فى إحياء الأمم المتحدة لليوم العالمى لمكافحة الإتجار بالبشر، الذى نظمه مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع مجموعة الأصدقاء المتحدين ضد الاتجار بالبشر، وهى المجموعة التى شاركت مصر فى تأسيسها.





جمع الحدث ممثلين عن الدول، والهيئات الأممية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، والمنظمات غير الحكومية المتخصصة فى تقديم المساعدات لضحاياه، وخصص شق رئيسى من الحدث للاستماع لشهادات ضحايا الاتجار فى البشر ومساهماتهم فى نشر الوعى تجاه صور هذه الجريمة وكيفية الحصول على المساعدة لمكافحتها. استعرض السفير إدريس، جهود الحكومة المصرية المتعددة فى التعاون الدولى والإقليمى لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فضلاً عن أطر التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وتناول الجهود المكثفة المبذولة من قبل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، منوهًا بما تم إنجازه فى ظل الظروف التى فرضتها جائحة كورونا، بما فى ذلك حرص مصر على الانتهاء من إنشاء منظومة حماية متكاملة تستهدف تقديم خدمات المساعدة والإيواء لضحايا تلك الجريمة.

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