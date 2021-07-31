جامعة الأزهر تناقش اليوم استعدادات الكليات للعام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - تعقد جامعة الأزهر اليوم برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى مجلسها الشهرى، لشهر يوليو الجارى، لمناقشة استعداد كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، لبدء العام الدراسى الجديد 2021-2022، إضافة إلى التصديق على اللجان المنبثقة، وترقيات أعضاء هيئة التدريس.





كما يناقش مجلس جامعة الأزهر استمرارية تطوير العملية التعليمية واغتنام الإجازة الصيفية فى الأنشطة الطلابية التى تعود بالنفع فى تطوير المهارات للراغبين فى ذلك، كما يتم تكريم السادة العمداء الذين بلغوا السن القانونية.

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