معاشات أغسطس وارتفاع حركة العبور بقناة السويس يتصدران الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صحيفة (الأهرام) وتحت عنوان (فرص واعدة للاستثمار المحلى والأجنبى بالمشروعات القومية) نقلت الصحيفة تصريحات وزير المالية محمد معيط - خلال لقائه السفير الهندى بالقاهرة أجييت جوبيتيه، والوفد المرافق - والتى أكد خلالها أن المشروعات القومية التى تشهدها مصر تخلق فرصًا تنموية واعدة للاستثمار المحلى والأجنبى، على نحو يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، لافتًا إلى حرص الحكومة على تهيئة بيئة مواتية للاستثمار تشجع مجتمع الأعمال على التوسع فى الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، بما يساعد فى تعظيم الصادرات وتعزيز قدراتنا التنافسية بالأسواق العالمية.

وقال الوزير: "إننا نتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات الخارجية، خاصة فى القطاعات الأكثر جذبًا، ومن بينها، الطاقة والبتروكيماويات، الدواء، الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، الحديد والصلب، والنقل والمواصلات".

من جهته، أشاد السفير الهندى بالنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى نفذته مصر بنجاح انعكس فى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى والتعامل المرن مع آثار جائحة (كورونا)، مشيرًا إلى تطلع الشركات الهندية لضخ المزيد من الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبورسعيد فى المجالات الحيوية منها، إعادة التدوير والطاقة المتجددة والكهرباء وتحلية المياه والأدوية، والمشاركة فى إنشاء الموانئ المصرية الجافة، ومجالات سك العملة، من أجل الاستفادة بالحزم التحفيزية للاستثمار فى مصر.

وفى سياق آخر، نقلت الصحيفة تأكيد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ارتفاع حركة عبور السفن فى القناة، حيث شهدت حركة الملاحة بها أمس، عبور 71 سفينة فى الاتجاهين دون انتظار، بإجمالى حمولات بلغت 4.8 مليون طن‪.‬

وأوضح الفريق ربيع، أن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة اليومية فى القناة، تعطى دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية التى تحظى بها قناة السويس فى المجتمع الملاحى باعتبارها أقصر وأسرع الطرق الملاحية والاختيار الأول والأكثر أمانا لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب‪.‬

وتحت عنوان (بعد تجاوز جائحة كورونا.. مصر الثانية عالميا فى عودة الحياة لطبيعتها) نقلت صحيفة (أخبار اليوم) تأﻛيد وﻛﺎﻟﺔ (ﻣﻮدﻳﺰ) ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎني، ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺮ اﻟﺴﻴﺎدى عند (B2)، مع المحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة.

وأشارت الوكالة إلى أن ﻣﺼﺮ ﺟﺎءت فى المركز اﻟﺜﺎنى عالميا فى ﻣﺆﺷﺮ (اﻹﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ) ﺣﻮل عودة الحياة لطبيعتها إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، وذلك بعد هونج كونج التى جاءت فى المركز الأول وﺟﺎءت ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ فى المركز اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺗﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺛﻢ روﻣﺎﻧﻴﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ والمكسيك وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا والمجر وأوﻛﺮاﻧﻴﺎ.

أما صحيفة (الجمهورية) ركزت على بيان رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى جمال عوض، تحت عنوان (صرف معاشات أغسطس.. غداً بالمحمول)، والذى أكد خلاله بدء صرف معاشات شهر أغسطس غداً الأحد بمنافذ الصرف.

وقال عوض إن قيمة المعاشات التى سيتم صرفها تبلغ 20 مليارا ونصف المليار جنيه، ويبلغ عدد المستفيدين 10 ملايين ونصف المليون من أصحاب المعاشات، وأضاف أن الهيئة تقدم المزيد من التيسيرات لأصحاب المعاشات، حيث يتاح صرف المعاش إلكترونياً من بداية شهر أغسطس من خلال محافظ الهواتف المحمولة، حيث يتوجه أصحاب المعاشات إلى فروع شركات المحمول التابع لها خط الهاتف والتقدم لإجراءات فتح المحفظة الإلكترونية والتوقيع على طلب صرف المعاش وتستكمل باقى الإجراءات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وشركات المحمول.

وفى الشأن المحلى أيضا، نقلت صحيفة (المصرى اليوم) بيان وزارة الصحة والسكان تحت عنوان (تشغيل 125 مركزًا لتلقيح المسافرين ضد "كورونا")، والذى ذكرت خلاله أنه سيتم بدء العمل، اليوم، من خلال 125 مركزًا لتطعيم المسافرين إلى الخارج، مشيرة إلى أن المواطن الراغب فى إجراء التطعيم قبل السفر عليه أن يختار المحافظة الراغب فى التطعيم بها وسيظهر له مراكز المسافرين المتوفرة فى هذه المحافظة، ثم يختار أحدها، حيث يتم تحديد موعد له خلال 72 ساعة بعد التسجيل عبر الإنترنت.

وأوضحت الوزارة أن الخطوة التالية هى التوجه إلى مركز التطعيم للمسافرين للحصول على اللقاحات المطلوبة الخاصة بأغراض السفر إلى دول الاتحاد الأوروبى أو الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الخليج، ويحصل على الشهادة مختومة من نفس المركز الذى تلقى به التطعيم.

وفى سياق آخر، ذكرت (المصرى اليوم) أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا لاتخاذ إجراءات فاعلة ضد الإتجار بالبشر، قائلًا إن ثلث الضحايا من الأطفال، ونحو 124 مليون شخص سقطوا فى دائرة الفقر بسبب جائحة كورونا.

وأضافت الصحيفة، أنه بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الإتجار بالبشر الذى تحييه الأمم المتحدة فى 30 يوليو من كل عام، أوضحت المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة غادة والي، أن الكشف عن إبراز معاناة الضحايا أساسى لمنع الإتجار ودعم الناجين وتقديم الجناة إلى العدالة، مشيرة إلى أن جائحة كورونا أدت لتعميق مواطن الضعف أمام الاتجار بالبشر.