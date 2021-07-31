موعد مباراة منتخب مصر و البرازيل.. والقنوات الناقلة

تشكيل منتخب مصر المتوقع

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - طاهر محمد طاهر

تشكيل البرازيل المتوقع

في حراسة المرمي: سانتوس

خط الدفاع:جيليرمي أرانا - دييجو كارلوس - نينو - داني ألفيش

خط الوسط: برونو جيمارايش - دوجلاس لويزكلاودينيو - ريتشارليسون - أنتوني

خط الهجوم: ماتيوس كونيا.

قائمة المنتخب

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو، وشهدت تواجد الثلاثي الكبار محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش.

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

الاجتماع الفنى لمباراة مصر ضد البرازيل

توصل الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل عن ارتداء المنتخبين الزي الرسمي لكل منهما في المباراة التي ستجمعهما في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 ، ويواجه منتخب مصر الأولمبي منتخب البرازيل في الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت، في منافسات دور الثمانية بأولمبياد طوكيو 2020.

ويرتدي منتخب مصر الاولمبي زيه التقليدي القميص الأحمر والشورت الأبيض على أن يرتدي حارس المرمى اللون الأزرق، فيما يرتدي منتخب البرازيل الأولمبي زيه التقليدي القميص الأصفر والشورت الأزرق، على أن يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر.

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