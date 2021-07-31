/643027/محمد-ممدوح--لاعب-منتخب-اليد--يوجه-رسالة-للجماهير-بعد-الفوز-على-السويد-صور

وجه محمد ممدوح، نجم المنتخب الوطني لكرة اليد، رسالة خاصة إلى لاعبي منتخب اليد والجماهير، بعد الفوز على السويد والتأهل إلى ربع نهائي منافسات اليد في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ونشر ممدوح رسالة على حسابه الشخصي بموقع تويتر، كتب فيها: "بعد فترة صعبة جدا عدت عليه وربنا عالم انا بحب اشكر كل واحد فيكو على وقوفكم جمبي واشكركم على وقوفكم في ضهري ان شاء الله نعمل حاجة كبيرة اوي ونقدر نعمل تاريخ لينا".

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كلا من الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين.

قائمة منتخب اليد

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - أحمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - إبراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

وأستطاع المنتخب المصري رفع رصيده للنقطة 6 متساويا مع الدنمارك والسويد ، ولكنه يحتل المرتبة الثانية في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف على المنتخب السويدي، ليواجه فراعنة اليد ثالث المجموعة الأولى حتى الأن مالم تغيير الجولة الأخيرة ترتيب المجموعات.

منافس منتخب مصر

ويواجه المنتخب المصري نظيره النرويجي في ثمن نهائي كرة اليد لأولمبياد طوكيو 2020 حيث يحتل بطل أوروبا ثالث الترتيب بالمجموعة الأولى قبل جولتين من نهاية دور المجموعات في ذات المجموعة، على أن تحسم الجولة الأخيرة منافسات دور الثمانية بشكل نهائي.

وشهدت المباراة بين مصر والسويد تألق كبير من لاعبي الفراعنة لكرة اليد خاصة كريم هنداوي ، ليضمن الفريق التأهل للدور القادم من أولمبياد طوكيو.

وأنهى منتخب مصر لكرة اليد منافسات الشوط الأول بالتقدم على السويد بنتيجة في شوط أول شهد تألق من لاعبينا وخاصة الحارس كريم هنداوي، ليقط الفراعنة شوطا في تحقيق نتيجة إيجابية تضمن تأهل المنتخب للدور القادم.