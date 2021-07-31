/643025/طوكيو-2020-سيف-آسر-يودع-منافسات-جمباز-ترامبولين

ودع سيف آسر منافسات الجمباز ترامبولين في أولمبياد طوكيو 2020، بعد مشاركة مشرفة، حيث تعد المشاركة هي الأولى لمصر في هذه اللعبة في الأولمبياد، وحصل سيف على 45.810 في المحاولة الأولى، و50.380 في المحاولة الثانية، ليحقق بطل إفريقيا 96.190 نقطة في إجمالي المحاولتين، ليحتل المركز الـ 10 من أصل 16 متسابقا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان على سيف أن يكون ضمن المراكز الثمانية الأولى للتأهل للنهائي، ولكن صاحب المركز الثامن حصد 109.496 نقطة.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تشهد مشاركة مصر بأكبر بعثة في تاريخها، حيث يشارك 137 لاعبًا ولاعبة في 23 لعبة، وذلك بواقع 89 لاعباً و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا