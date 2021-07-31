الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم : شديد الحرارة نهارا .. والعظمى بالقاهرة 39

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون اليوم السبت، حالة الطقس نهارا، شديد الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ليلا معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





وتوقع الخبراء أن تسود شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية: جنوبية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 39 26 الاسكندرية 33 25 وادى النطرون 35 24 طنطا 38 24 شبين الكوم 39 25 دمنهور 35 25 بلطيم 33 24 مطروح 32 24 السلوم 34 22 سيوة 39 23 بورسعيد 33 25 دمياط 33 25 الزقازيق 39 25 المنصورة 38 25 الاسماعيلية 39 24 السويس 38 26 العريش 35 25 رفح 34 24 رأس سدر 39 25 نخل 38 21 نويبع 40 29 طابا 38 24 كاترين 33 17 الطور 36 26 شرم الشيخ 39 30 الغردقة 39 29 مرسى علم 37 27 الفيوم 39 26 بنى سويف 39 26 المنيا 40 26 أسيوط 41 26 سوهاج 41 26 قنا 42 27 الأقصر 42 28 أسوان 42 28 ادفو 42 27 أبوسمبل 41 27 الوادى الجديد 42 27 شلاتين 38 26 ابو رماد 37 26 حلايب 35 27 رأس حدربة 34 27

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