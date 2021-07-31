فيديو - الإعلامى محمد متولى لـ أيمن عدلى: زوجتى سبب سعادتى وسر نجاحى

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى محمد متولى فضل، إنه نشأ فى مدينة السنبلاوين التابعة لمحافظة الدقهلية، ووالدته من المنصورة، مشيرًا إلى أن والده عمل فى نجارة الموبليا بعد أن ترك مهنة التدريس.





وأضاف متولى خلال لقائه فى برنامج أخبار مصر مع أيمن عدلى، أنه التحق بمدرسة ابن الوليد الابتدائية، ثم انتقل من المدرسة الإعدادية إلى المدرسة الإعدادية الصناعية والتحق بقسم النجارة، وأوضح أنه لم يستطع الالتحاق بالمدرسة الثانوى لظروفه الاجتماعية الصعبة التى كانت تمر بها أسرته، فقرر الذهاب إلى القاهرة ثم التحق بالمطبعة الأميرية الذى اعتبرها بداية الحياة الحقيقية. وتابع متولى "بدأت فى المطبعة الأميرية فى الصف اليدوى، ثم نصحنى أحد الموظفين بالمطبعة باستكمال تعليمى". وذكر أنه عمل فى الجامعة الأمريكية كمدرس لقسم التصوير، مشيرًا إلى أنه تزوج بأجنبية، مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى أرسل معها جميع الرزق الذى كان يريده فهى سر سعادتى ونجاحى.

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