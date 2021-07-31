انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية تعلن رفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية.. ما موقف المصريين؟ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تصدرت عمليات البحث بشكل يومي ومكثف في الفترة الأخيرة عبر منصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من المصريين العاملين في السعودية لمعرفة موعد استئناف رحلات الطيران بين مصر والمملكة بهدف العودة إلى أعمالهم في المملكة العربية السعودية .

قرار وزارة السياحة السعودية

قررت وزارة السياحة، أن رفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية يبدأ من أول شهر أغسطس القادم 2021 م، ويمكن للسياح المحصنين بالكامل “وهم من تلقوا جرعتي تطعيم من احد اللقاحات المعتمدة في السعودية وتضم فايز أو استرازينيكا أو موديرنا، مع الاكتفاء بجرعة واحدة من جونسون اند جونسون “، دخول المملكة دون الحاجة إلى فترة الحجر الصحي المؤسسي. على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول وإحضار ما يثبت أجراء اختبار PCR وظهور النتيجة السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة.

وأشارت الوزارة انه يتعين على السياح تسجيل بياناتهم المتعلقة بجرعات التطعيم على المنصة الإلكترونية الجديدة المخصصة لذلك عبر الرابط: https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home” كما يمكنهم أيضا تسجيل بياناتهم عبر تطبيق توكلنا لدخول الأماكن العامة مثل الأسواق والمولات التجارية ويتم إبراز تلك البيانات من خلال الجوال الخاص بالسائح، كما يمكن للراغبين في الحصول على تأشيرة السياحة التقدم خلال الربط الإلكتروني “روح السعودية” visitsaudi.com وفقا لما ورد في وكالة واس الرسمية.

هل ينطبق قرار وزارة السياحة على المصرين المقيمين بمصر

أوضح عادل شعبان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة في مصر أن قرار وزارة السياحة السعوديه لا ينطبق على المصريين المقيمين بمصر حتى لو كانوا حاصلين على التطعيم، وكذلك الأجانب المقيمين في مصر.

كما أشار شعبان إلي أن المسموح لهم بدخول المملكة بالتأشيرة السياحية، هم مواطنو الدول التي لم تصدر المملكة قرار بحظر السفر منها إلى السعودية.

وأكد أن قرار تعليق دخول المصريين إلى الأراضي السعودية ساريا حتى الآن منذ صدوره في شهر فبراير الماضي، وأن الرحلات الجوية بين مصر والمملكة مستمرة ولم تنقطع حيث تقوم بنقل الفئات المستثنية من القرار، وهم العاملون المصريين بالقطاع الصحي وأسرهم والدبلوماسيين وأسرهم والمواطنين السعوديين فقط.

وكانت المملكة قد اتخذت هذا القرار كإجراء احترازي لمحاربة جائحة كورونا.