/643024/جدول-منافسات-المصريين-في-أولمبياد-طوكيو-2020--مواعيد-المباريات-والقنوات-الناقلة-المنتخب-الأولمبي-ضد-البرازيل-وفعاليات-الرماية-والجمباز

تقام غدا السبت، العديد من منافسات المصريين في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وعلى رأسهم مباراة المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني للفريق، أمام منتخب البرازيل في الدور ربع النهائي من المسابقة، ويعر دوت الخليج جميع منافسات الفراعنة المقامة غدا:

جدول منافسات المصريين غدا السبت بأولمبياد طوكيو 2020

تقام في تمام الساعة الـ 2 فجرا منافسات الرماية لزوجي المختلط، والتي يمثلن فيها البعثة المصرية كل منك: ماجي العشماوي وعبد العزيز محيلبة، وينقل اللقاء عبر قناة بي إن سبورت 2.

تقام في تمام الساعة الـ 5 صباحا منافسات فردي سيادات بمسابقة رماية بندقية 50م، والت يمثل فيها البعثة المصرية، الزهراء شعبان، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.

بينما تقام في تمام الساعة الـ 6 صباحا منافسات الجمباز لسباق الترامبولين، والتي يمثل فيها البعثة المصرية، سيف شريف، ويدخل اللقاء ضمن فعاليات الدور التمهيدي، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 4K.

مواجهة المنتخب الاولمبي والبرازيل

يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني للفريق، مع منتخب البرازيل، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الـ 12 ظهرا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 7.

ضمن المنتخب المصري لكرة اليد التأهل لدور الثمانية من دورة الألعاب الصيفية طوكيو والمقامة بالعاصمة اليابانية، بعد الفوز على السويد وصيف النسخة الماضية من كأس العالم بنتيجة 27-22، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج منافس الفراعنة في دور الثمانية لأولمبياد طوكيو.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.