خدمة عملاء البنك العربي الافريقي سيئة .. العملاء يرون مواقف

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خدمة عملاء البنك العربي الافريقي اغضبت العملاء واضطرت البعض بأن يشعروا بالندم لتعاقدهم مع البنك العربي الافريقي الدولي و رغبتهم في الانتقال إلى أي بنك أخر لسوء خدمة عملاء البنك العربي الافريقي وفيما يلي نرصد تعليقات عدد من عملاء البنك العربي الافريقي .

دوت الخليج

خدمة عملاء البنك العربي الافريقي سيئة

وصف عميل من البنك العربي الافريقي ما حدث معه بالكارثة، حيث قال أن خدمة عملاء البنك العربي الافريقي لا يجيبو عليه وعندما يردون على اتصاله يتركونه وقتًا طويلًا على الانتظار مما اعتبرها كارثة في سوء التعامل .

خدمة عملاء البنك العربي الافريقي

وقال عميل أخر أنه تعرض لموقف غير لائق من خدمة عملاء البنك العربي الافريقي حيث أنه اتصل للاستسفار عن بعض الأشياء الخاصة به ، ولكنه فوجئ بأن موظف خدمة عملاء البنك العربي الافريقي رد بأسلوب هجومي .