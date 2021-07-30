إنفوجراف.. 6 محظورات أثناء استقلال القطارات

جدة - نرمين السيد - وتضمنت المحظورات محاولة ركوب القطار بعد التحرك، والركوب بين فواصل العربات، ومحاولة النزول من القطار إلا بعد التوقف التام.

كما حذرت من محاولة الركوب على أسطح القطارات والعبث أو شد بلف الطوارئ فى غير الحالات المخصصة لذلك، ومحاولة العبور من الأماكن غير المخصصة للعبور.