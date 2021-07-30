نرمين ميشيل تشيد بخطوات الدولة لمواجهة الاتجار بالبشر

وأضافت ميشيل، فى تصريح لها، اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية حريصة على تغيير خريطة الطريق فى هذا الملف الذى يتضمن العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسانية.
ولفتت أمينة التواصل المجتمعى بحزب الحرية المصرى، إلى أن الاحتفال باليوم العالمى للاتجار بالبشر، هذا العام يأتى تحت شعار "أصوات الضحايا تقود الطريق" وهى مبادرة عالمية لزيادة الوعى بمكافحة الاتجار بالبشر، والمساعدة فى منع هذه الجريمة.
وتقدمت نرمين ميشيل، بكل التحية والتقدير لجميع مؤسسات الدولة التى ساهمت فى العمل على هذا الملف الذى أحدث اختلافا على مدار السنوات الأخيرة لمنع هذه التجاوزات التى تتعدى على حقوق الإنسانية.
كما وجهت الشكر والتقدير للسفيرة نائلة جبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، على الجهود العظيم من خلال أنشطة تدريبية تقوم بها الهيئة على مدار العام، وحملات إعلامية، وأنشطة فى المحافظات لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وعمليات الاستغلال التى يتعرض لها المهاجرين.
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