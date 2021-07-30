/643020/استمرت-٣-أيام-محلية-النواب-تختتم جولتها-التفقدية-بمحافظتي-الغربية-والدقهلية

اختتمت مساء اليوم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من جولتها التفقدية بمحافظتي الغربية والدقهلية، والتي استمرت ٣ أيام بداية من الأربعاء الماضي وحتى اليوم الجمعة.

محلية النواب تختتم جولتها التفقدية بمحافظتي الغربية والدقهلية

تفقد وفد اللجنة بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظتين، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها، وكذلك بعض الطرق والمناطق التي تحتاج لتطوير، ومصانع تدوير القمامة، فضلا عن التعرف عن قرب على المشكلات التي تواجه كل محافظة.

من جهته قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: الزيارة الميدانية والجولات التفقدية بالمحافظات تستهدفة تحقيق الصالح العام، لافتا إلى أن اللجنة ستعد تقريرا شاملا عن الزيارة في كل محافظة منهما، وستضع توصيات وتوضح ملاحظاتها.

وقال: ملف النظافة في محافظة الدقهلية يحتاج العمل عليه من أجل النهوض به وإحداث التطوير والتحديث المأمول في المنظومة، مضيفا أن اللجنة ستتابع هذا الملف مع وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع، كما أن المقالب العشوائية للقمامة في المحافظة لابد من إيجاد حلول لها وإزالتها، وخاصة مقلب دكرنس ومقلب منية النصر، ومقلب السنبلاوين، ومقلب بشلا بميت غمر، واللجنة ستتابع هذا الموضوع.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلي أنه لابد من التصدي للإشغالات في الشوارع والطرق، والرقابة والمتابعة حتي لا يكون هناك أي إشغالات.

وأوضح أن اللجنة توصي بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات الجديد، ليتم تطبيق وتفعيل القانون والنهوض بالمنظومة.

من جانبه أكد عمرو درويش، أمين سر اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حرص لجنة الإدارة المحلية على متابعة كافة المشكلات عن قرب والاستماع لكافة وجهات النظر من أجل الوصول إلى حلول واقعية لصالح الوطن والمواطنين.

وأشار إلى أن زيارة اللجنة لمحافظتي الغريية والدقهلية رصدت خلالها عدد من الملاحظات سيتم تضمينها في التقرير الذي سيتضمن كذلك عدة توصيات بشأن كافة المشكلات.

وأوضح درويش، أن ملف النظافة والقمامة واحدا من أهم الملفات التي تحتاج لوضع حلول حقيقية على أرض الواقع، لاسيما وأنها أكثر المشكلات التي رصدتها اللجنة في زياراتها المختلفة.

وأكدت النائبة رحاب الغول، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الزيارة نجحت في الوقوف على عدد من المشكلات التي سيتم مناقشتها بشكل تفصيلي في اجتماعات اللجنة لوضع الحلول اللازمة لها.

وأضافت أن محافظة الدقهلية تتعامل مع ملف مقالب القمامة بشكل جيد من خلال عمل المدافن الصحية، فضلا عن مصنع التدوير الذي يمثل قيمة مضافة ويساهم في الحد من معدلات التلوث المتزايدة وما تسببه من مخاطر على صحة المواطنين.

وشددت النائبة رحاب الغول، على ضرورة العمل جديا للانتهاء من المشروعات المتوقفة وفي مقدمتها الطرق، خصوصا وأن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في هذا الملف.

فيما أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أهمية الزيارات الميدانية لرصد المشكلات على أرض الواقع، لافتا إلى أن اللجنة تقوم بعمل توصيات للمسئولين لوضع الحلول اللازمة للمشكلات.

وأوضح أن تقرير اللجنة الخاص بالزيارة سيتضمن كافة التوصيات بالمشكلات التي تم رصدها، ليتم التنسيق بعد ذلك مع الجهات التنفيذية لاتخاذ ما يلزم، لرفع المعاناة عن المواطنين بسبب بعض المشكلات.

وقال النائب زكي عباس، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن الزيارة الميدانية للجنة في محافظتي الغربية والدقهلية جاءت في إطار سلسلة من الزيارات والجولات الميدانية تنظمها اللجنة في مختلف المحافظات، وتأتي في إطار الدور الرقابي للجنة، فيما يحقق الهدف المنشود وهو تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن.

وأضاف عباس، أن الزيارة لا تستهدف فقط رصد المشكلات أو التركيز علي السلبيات، ولكن في الوقت ذاته ترصد الإيجابيات والإنجازات، واللجنة تؤدي عملها ودورها من خلال الجولات التفقدية بكل حيادية، ويتم مناقشة أي سلبيات ومشكلات، ووضع توصيات للوصول إلى حلول واقعية.

وأكد النائب عمرو رشدي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الزيارة الميدانية للجنة تستهدف الوقوف علي ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية في المحافظة، وما إذا كانت هناك مشكلات ومطالب للمواطنين من خدمات عامة وغيرها.

وأضاف رشدي، أن اللجنة استمعت خلال الزيارة لعرض إنجازات ومشروعات في المحافظة، وتفقدت في جولات ميدانية بعض المشروعات، وتفقدت طرق ومناطق تحتاج لتطوير، وكذلك مقالب قمامة تحتاج للإزالة، وتفقدت مصنع تدوير المخلفات، ومحطة مياه في منية النصر، ومستشفي بني عبيد المركزي، وغيرها، واللجنة ستعد تقرير مفصل عن الزيارة وتحدد ملاحظاتها ويتضمن توصيات ومقترحات لحل بعض المشكلات.

وترأس المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفد اللجنة، ويضم الوفد النواب: محمد الحسيني، وكيل اللجنة، محمد وفيق، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر، وعضو تنسيقية شباب الأخزاب، والأعضاء النواب محمد رضا البنا، زكي عباس، عمرو رشدي الخطيب، ورحاب عبد الرحيم الغول، كما يضم المستشار رضا حسين، أمين لجنة الإدارة المحلية، وأحمد حشيش من أمانة اللجنة.