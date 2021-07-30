/643016/عملاء-Orange-يطالبون-بطريقة-الغاء-خدمه-اللعيب-اورنج

الغاء خدمه اللعيب اورنج طالب بها العملاء بعد غضبهم من خدمة Orange اللعيب اورنج، و لهذا ننشر طريقة الغاء خدمه اللعيب اورنج بالخطوات بكل سهولة في السطور التالية .

دوت الخليج الغاء خدمه اللعيب اورنج استخدم الكود: unsub بواسطة كتابته في رسالة وأرسلها لـ 6545 خدمة عملاء Orange للتواصل مع أرقام خدمات اورنج orange مصر يرجى التواصل مع الرقم الساخة 16110

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