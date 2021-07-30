/643014/صاحب-الرقم-القياسي-بالحصول-على-بطولتي-سوبر-فى-6-أيام-الزمالك-يحتفل-بعيد-ميلاد-كارتيرون

احتفل الموقع الرسمي لفريق الزمالك، بمناسبة عيد ميلاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ونشر الحساب الرسمي للفريق رسالة تنهئة للفرنسي باتريس كارتيرون، ويعرض دوت الخليج رسالة التهنئة التي نشرها حساب الزمالك لكارتيرون:

نشر الحساب الرسمي لنادى الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعى بـ "فيس بوك"، رسالة تهنئة بمناسبة عيد ميلاد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق كرة القدم بالنادي.

وكتب الحساب الرسميى لفريقلا الزمالك عبر فيس بوك: “يوافق اليوم عيد ميلاد مدربنا باتريس كارتيرون.. صاحب الرقم القياسي بالحصول على بطولتي سوبر فى 6 أيام.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

ولد باتريس كارتيرون يوم 30 من شهر يونيو عام 1970.

تاريخ باتريس كارتيرون مع الزمالك

قاد الفرنسي باتريس كارتيرون، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالولاية الحالية في 19 مباراة حتى الآن، بواقع 13 مباراة في بطولة الدوري العام، و3 مباريات في دوري أبطال إفريقيا ومثلها في كأس مصر.

واستطاع الفرنسي كارتيرون الفوز خلالهما في 13 لقاء وتعادل في 4 وخسر فى مباراتين.

وتمكن لاعبو الزمالك تحت قيادة كارتيرون تسجيل 37 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 15 هدفًا.

ترتيب الدوري الممتاز

المركز الأول: الزمالك برصيد 61 نقطة من 27 مباراة.

المركز الثاني: الأهلي برصيد 58 نقطة من 26 مباراة.

المركز الثالث: المصري برصيد 43 نقطة من 28 مباراة.

المركز الرابع: بيراميدز برصيد 41 نقطة من 27 مباراة.

المركز الخامس: الاتحاد السكندري برصيد 41 نقطة من 28 مباراة.

المركز السادس عشر: أسوان برصيد 25 نقطة من 28 مباراة.

المركز الأخير: الانتاج الحربي برصيد 18 نقطة من 27 مباراة.

الزمالك يفوز على أيها

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره أبها السعودي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بالملعب الفرعي لاستاد برج العرب في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز، وسيطر الزمالك على مجريات الأمور وهدد مرمى أبها السعودي، في حين نجح دفاع الأبيض في التعامل مع هجمات الضيوف، وواصل الأبيض هجومه للتسجيل حتى نجح أشرف بن شرقي في تسجيل هدف التقدم للزمالك في الدقيقة ٣٦ بعدما تلقى كرة عرضية من حمزة المثلوثي وحولها بضربة رأس في المرمى، وكثف الفريق محاولاته الهجومية في الدقائق الأخيرة لتعزيز التقدم لكن دون جدوى لينتهي الشوط بتقدم الزمالك بهدف دون رد.