/643012/عاجل-الفيفا-يمدد-تواجد-اللجنة-الثلاثية-لإدارة-اتحاد-الكرة

قرر اليوم مكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA التمديد للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي حتى 5 يناير 2022 للانتهاء من المهام المكلفة بها.

الفيفا يمدد تواجد اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة

يأتي هذا بعد أن تولت اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد مهام عملها عقب اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجنايني، ويعرض دوت الخليج الأزمات الاخيرة في اتحاد الكرة:

أزمات اتحاد الكرة

تستمر الأزمات في اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، بعد تاهل المنتخب الاولمبي لكرة القدم للأدوار المتقدمة في منافسات كرة القدم بدورة أولمبياد طوكيو 2020، والتي نجح في التأهل برصيد أربع نقاط من المجموعة الثالثة، كثاني للمجموعة، بعد حصد نقطة من التعادل أمام منتخب إسبانيا، وثلاث نقاط على حساب أستراليا.

أبلغ النادي الأهلي والزمالك وبيراميدز في وقت سابق اتحاد الكرة قبل سفر بعثة المنتخب الأولمبي لطوكيو، وبعد إعلن شوقي غريب قائمة المنتخب، المشارك في الأولمبياد، والتي يتواجد فيها العديد من لاعبي الثلاثي.

تصريحات سيد عبد الحفيظ حول استكمال الدوري

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، في وقت سابق عن موقف الأهلي والزمالك، وبيراميدز، حول إستكمال الدوري الممتاز، في حالة تأهل المنتخب الأولمبي، للدور التالي من دور المجموعات في أولمبياد طوكيو 2020.

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى فى تصريحات لبرنامج ملعب البلدوزر على قناة الشمس، ان الاهلى لن يلعب اى مباراة بعد أسوان بدون لاعبى المنتخب الاولمبى.

وأضاف عبد الحفيظ :" اتفقنا مع اتحاد الكرة على اننا لن نلعب اى مباريات بعد اسوان بدون لاعبى المنتخب الاولمبى".

واختتم: "القرار ينطبق على الأهلى وكذلك الزمالك وبيراميدز".

يذكر ان المنتخب الأولمبي كان قد تأهل إلى الدور ربع النهائي من دورة الألاعب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانبة طوكيو، ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل.

مصر تواجه البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو2020

ويواجه المنتخب المصري نظيره البرازيلي في دور الـ 8 من أولمبياد طوكيو بعد تحقيق الفوز على حساب أستراليا بثنائية دون رد ، بينما تصدرت البرازيل مجموعتها بعد تحقيق الفوز على السعودية بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وتقام المباراة بين مصر والبرازيل يوم السبت المقبل في لقاء سيسعى خلاله أبناء النيل في تحقيق إنجاز طال إنتظاره.