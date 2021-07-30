/643011/محمد-أوتاكا-يخوض-أولى-بطولاته-الدرامية-بالتعاون-مع-معتز-التوني

يستعد الفنان المصري محمد أوتاكا لخوض أولى بطولاته الدرامية خلال الفترة القبلة بمسلسل جديد لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن.

دوت الخليج يكشف تفاصيل المسلسل الجديد الذي سيخوض الفنان محمد أوتاكا بطولته.

مسلسل محمد أوتاكا الجديد

وينمتي المسلسل لنوعية أعمال 6 حلقات، ومن المقرر عرضه على منصة «شاهد» الإلكترونية، ويستعد أوتاكا لتصوير مشاهده خلال الفترة القادمة

وسيضم المسلسل عدد من ضيوف الشرف الذين يتسمون بالطابع الكوميدي، والعمل من إخراج معتز التوني، ومن المقرر الاستقرار على باقي أبطال العمل خلال الفترة الحالية.

محمد أوتاكا يعيش حالة من النشاط الفني

جدير بالذكر أن الفنان محمد أوتاكا عاش حالة من النشاط الفني خلال العام الجاري 2021، حيث أنه شارك في أكثر من عمل من بينهم مسلسل «بنت السلطان» الذي عُرض في السباق الرمضاني المنقضي، بطولة روچينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الروس، تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

كما شارك في مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، بطولة هنا الزاهد، محمد كيلاني، محمد الشرنوبي، عمر الشناوي، أحمد سلطان، هشام إسماعيل ومحمود عبد المغني.

بالإضافة إلى فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» الذي يُعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، وهو من بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويتنكر النجم كريم عبد العزيز فى أكثر من شخصية خلال أحداث الفيلم، حيث يجسد دور مقدم برامج فى العمل، ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين فى إطار كوميدى.