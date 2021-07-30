643010 /643010/في-طريقها-للملعب-هجوم-إرهابي-يستهدف-حافلة-لاعبين-صومالية-أسفر-عن-مقتل 5-أشخاص 08:39 م - الجمعة 30 يوليو 2021 أعلنت وكالة الأنباء الصومالية عن هجوم إرهابية استهدف حافلة لاعبي فريق "JCCI" لكرة القدم، مما أسفر عن مقتل 5 منهم، أثناء مرورها في مدينة كيسمايو الساحلية. انفجار الحافلة وأشارت إلى أن اللاعبين كانوا في طريقهم إلى ملعب كرة القدم، حيث كان من المقرر أن يفتتح نائب رئيس جوبالاند منافسة بين أندية المدينة حول الاندماج الاجتماعى. وبعث رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، محمد عبد الله فرماجو، رسالة بأحر التعازي لأسر وأصدقاء ضحايا الهجوم الإرهابي في كيسمايو. تابع موقع دوت الخليج علي

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