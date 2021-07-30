/643008/تعرف-على-محتوى-رسالة-الرئيس-التونسي-لدولة-السعودية
قامت الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، باصدرا بيان بشأن لقاء الرئيس قيس سعيد ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، الذي يجري زيارة إلى تونس.
حيث أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اللقاء عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي، على التضامن الأُخوي النبيل مع تونس في مواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".
عمق العلاقات بين البلدين
وأكد سعيد أن الشعب التونسي لن ينسى أبدا هبة المملكة العربية السعودية والتي ترسخ مرة أخرى، مدى متانة وعمق العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وشدد الرئيس التونسي على تمسكه بتحمل أمانة ومسؤولية حماية الدولة التونسية والتصدي لكل محاولات ضربها وتفتيها، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.
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