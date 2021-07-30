/643013/بسبب-شهادات-بنك-الاسكندرية--العملاء-غاضبون

شهادات بنك الاسكندرية كانت سببا في غضب العملاء بسبب خدمة عملاء بنك الاسكندرية حيث أنهم لا يُجيبون على الاتصالات بشكل دائم ولهذا لا يعلم الكثير من العملاء شيء عن شهادات بنك الاسكندرية .

شهادات بنك الاسكندرية

من شهادات بنك الاسكندرية:

شهادة اليكس ستار ذات العائد الثابت خطة استثمار طويلة الأجل مع اختيارك ما بين عائد ثابت شهري أو ربع سنوي متوفرة بالجنيه المصري والدولار الامريكي واليورو حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة عائد ثابت وفقا لمدة الشهادة ودوريات صرف العائد المختلفة

شهادة اليكس برايم ذات العائد المتغير

خطة استثمار طويلة الأجل مع اختيارك ما بين عائد متغير شهري أو ربع سنوي عائد متغير وفقا لمدة الشهادة ودوريات صرف العائد المختلفة حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة متوفرة بالجنيه المصري والدولار الامريكي

شهادة اليكس ستار ذات العائد التراكمي

خطة استثمار طويلة الأجل ذات عائد تراكمي حرية الاختيار من بين مدد الشهادة المختلفة عائد ثابت عند الاستحقاق امكانية الحصول علي تمويل أو تسهيل بضمان الشهادة

وديعة سمارت ذات عائد شهري

خطة استثمار قصيرة الأجل ذات عائد شهري تنافسي الاختيار من بين الاجال القصيرة المتعددة امكانية الحصول علي تسهيل بضمان الودائع عائد ثابت طوال مدة الوديعة

الوديعة ذات العائد المدفوع عند الاستحقاق

خطة استثمار قصيرة او طويلة الأجل ذات عائد تنافسي حرية الاختيار من بين الاجال القصيرة المختلفة عائد ثابت علي قيمة الوديعة عند الاستحقاق الوديعة متوفرة بمختلف العملات الأجنبية

الوديعة ذات العائد المدفوع مقدما

خطة استثمار قصيرة الأجل ذات عائد فوري الحصول علي عائد فوري عند ربط الوديعة امكانية الحصول علي تسهيل بضمان الودائع إمكانية ربط الوديعة بدأ من ١٠٠٠ جم فقط