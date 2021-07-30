/643009/البنك-الأهلي-المصري--العملاء-يشتكون-الماستر-كارد-لا-تعمل-معي

ماستر كارد البنك الأهلي المصري اشتكى عملاء البنك الأهلي المصري من عدم عملها في بعض ماكينات الصرف ATM حيث أن ماستر كارد البنك الأهلي المصري تتعطل احيانا.

دوت الخليج ماستر كارد البنك الأهلي المصري كتب عملاء البنك الأهلي المصري شكواهم ضد ماستر كارد البنك الأهلي المصري وقالوا: " ماستر كارد البنك الأهلي المصري لا تعمل في ماكينة صرف كارفور الهرم"، واتفق معه عميل أخر وكتب أن ماستر كارد البنك الأهلي تعطلت بنفس الفرع. خدمة عملاء البنك الأهلي المصري يمكنكم الاتصال بخدمة الأهلي فون على الرقم المختصر19623 (محليا) أو على الرقم 0020225941200 (دولياً) علي مدار 24 ساعة جميع ايام الاسبوع حتي يتسنى لنا إيضاح المعلومة علي أكمل وجه

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