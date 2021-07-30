/643021/حصاد-أولمبياد-طوكيو-اليوم-منتخب-اليد-يتأهل-إلى-الدور-ثمن-النهائي--وفريدة-عثمان-تودع-الأولمبياد-وعلي-خلف-الله-ينهي-أمال-الفراعنة--في-التتويج-بميدالية-بمسابقة-السباحة

ضمن المنتخب المصري لكرة اليد التأهل لدور الثمانية من دورة الألعاب الصيفية طوكيو والمقامة بالعاصمة اليابانية، بعد الفوز على السويد وصيف النسخة الماضية من كأس العالم بنتيجة 27-22، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج منافس الفراعنة في دور الثمانية لأولمبياد طوكيو.

منافس مصر في كرة اليد

ويواجه المنتخب المصري نظيره النرويجي في ثمن نهائي كرة اليد لأولمبياد طوكيو 2020 حيث يحتل بطل أوروبا ثالث الترتيب بالمجموعة الأولى قبل جولتين من نهاية دور المجموعات في ذات المجموعة، على أن تحسم الجولة الأخيرة منافسات دور الثمانية بشكل نهائي.

عززت الدنمارك بطلة العالم موقفها في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بعد تحقيق الفوز على البرتغال بنتيجة 34-28، ليضمن الفريق التأهل في صدارة المجموعة بشكل رسمي.

وفشلت فريدة عثمان ، لاعبة سيدات السباحة، في التأهل للدور نصف النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو 2020 بعد أن حققت «الفراشة» المصرية المركز الرابع والعشرون في إجمالي المنافسات.

ولم تستطع فـريـدة عـثـمـان الـتـأهـل الـى نـصـف نـهـائـي سـبـاق 50 مـتـر حـرة بـعـد احـتـلالـهـا الـمـركـز الـ 24 فـي الـتـصـفـيـات التي أقيمت منذ دقائق بـزمـن 25.13 ثـانـيـة.

على جانب أخر أنهى علي خلف الله السباق السابع من تصفيات 50 متر حرة في السباحة بالمركز الرابع وبزمن 22:22 ثانية، ويودع منافسات أولمبياد طوكيو2020 بعد احتلال المركز الـ24 بشكل عام حتى الآن.

ويتأهل أصحاب المراكز الـ16 الأوائل من 10 تصفيات إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، وبعد فشل خلف الله في تحقيق مركز متقدم ودع المنافسات بشكل رسمي.

«بفارق مركز وحيد».. ملك حمزة تودع منافسات جمباز ترامبولين

على جانب أخر ودعت لاعبتنا ملك حمزة، لاعبة المنتخب الوطني للجمباز، منافسات طوكيو 2020 بعد إحتلالها المركز التاسع في تصفيات جمباز الترامبولين خلال المشاركة التاريخية الأولى لمصر في هذة اللعبة ، برصيد 94.720 بفارق مركز واحد فقط عن المتأهلات إلى النهائي، حيث تنص القواعد على تأهل 8 لاعبين للنهائى خلال المنافسات.

واحتلت ملك حمزة المركز التاسع في ترتيب اللاعبات بعدما أستطاعت جمع 49.720 نقطة بفارق 5.130 نقطة عن صاحبة المركز الثامن المكسيكية دافني نافارو.

مصر تفقد حلم التتويج بميدالية في سباحة الرجال

على جانب أخر ودع لاعبنا يوسف رمضان منافسات طوكيو 2020 في 100 متر فراشة بالسباحة بعدما فشل في تحقيق مرمز ضمن المراكز الأولى وبالتالي لم ينجح في التأهل إلي النهائى.

حقق يوسف رمضان المركز الـ16 وبالتالي لم ينجح في خطف بطاقة التأهل للدور التالي من أولمبياد طوكيو، لتفقد بذلم مصر ميدالية ظهرت للنور بعد التأهل الكبير للاعب صباح أمس الخميس.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.