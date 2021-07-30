نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر يونيو 2021، حيث زادت عمليات البحث في الآونة الأخيرة من قبل المواطنين على طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وقد صدرت الفواتير الجديدة في منتصف الشهر الجاري ،وتمكن شركة المصرية للإتصالات عملائها الكرام من الاستعلام عن الفاتورة عن طريق بالدخول إلى موقعها الرسمي للمزيد من التفاصيل نقدم لكم هذا المقال.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يونيو 2021

وفيما يخص رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي لشهر يونيو قد وضعت الشركة المصرية للاتصالات عدة خطوات ميسرة للمواطنين لمعرفة قيمة الفاتورة والتي تأتي على النحو التالي.

بحسب موقع شركة المصرية للإتصالات يمكن للمواطن الدخول إلى رابط الاستعلام ويقوم بإدخال كود المنطقة الخاص به ورقم تليفونه الأرضي ثم الضغط على خانة إظهار الفواتير لتظهر له قيمة الفاتورة التي لم يقوم بسدادها.

● أما عن الطرق الأخرى للاستعلام عن قيم الفواتير التليفون الأرضي فهي الإتصال برقم الخط الساخن الذي توفره الشركة 19777 ثم اتباع خطوات المجيب الآلي وإدخال كود المنطقة ورقم الهاتف ليرد المجيب بقيمة الفاتورة.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي يونيو 2021

وتوفر شركة المصرية للاتصالات عدد كبير من الطرق التي تسهل على العملاء سداد قيمة الفواتير نوضحها لكم في ما يلي

● يمكن سداد الفاتورة من خلال المنافذ المختلفة للشركة المصرية للإتصالات أو التوجه إلى أحد منافذ فوري أو خدمات أمان أو خدماتي أو مصاري كما يمكن الدفع من خلال أي مكاتب البريد المصري المتوفرة في جميع أنحاء الجمهورية.

● يمكن أيضا سداد قيمة الفاتورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة المصرية للإتصالات ثم إدخال كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي والمتابعة بالضغط على أيقونة إظهار الفواتير ثم إختيار أيقونة السداد، يقوم العميل العميل بإدخال البريد الإلكتروني الخاص به ثم الضغط على خانة ( سدد) يتم بعد ذلك إختيار الطريقة المفضلة للدفع سواء كان الدفع بالفيزا أو عن طريق الماستر كارد.