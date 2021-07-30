فيديو.. باحث تونسى لـ الطاهرى: الغنوشى يريد رئيس وزراء على هواه

جدة - نرمين السيد - قال الباحث التونسى بالمركز الدولى للدراسات الاستراتيجية، ربيع قاسم، إن الشعب التونسى أصبح أمام قرارات تاريخية واستثنائية من قبل الرئيس قيس سعيد، مشيرا إلى راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة الإخوانية، يريد رئيس وزراء على هواه.





وأوضح قاسم فى مداخلة عبر الفيديو، مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج 60 دقيقة، على فضائية إكسترا نيوز، أن الوضع فى تونس داخليا هادئ جدا، وهناك ارتياح وفرحة كبيرة جدا بين الشعب الذى ساند ورحب بقرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة. وأضاف الباحث التونسى: "فى الساعات الأخيرة هناك قلق، خاصة بعد تصريحات راشد الغنوشى، التى هدد فيها بصريح العبارة بأنه لا يمكن ضمان ما سيحدث فى تونس". وتابع أن راشد الغنوشى وحركة النهضة الإخوانية، يريدون رئيس وزراء على هواهم، أو يعتبروه غير شرعى وبالتالى ينزلون الشارع، مشيرا إلى أن كل مكونات المجتمع المدنى يؤمن بالمواطنة والدولة الحرة، وكلهم سيكونوا بالمرصاد لدعاة الفتن والخراب.

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