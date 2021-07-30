وذكرت جابر فى حديثها أن هناك الكثير من المواطنين يعتقدون أن المسجد لأحد أولياء الله الصالحين يدعى "الشيخ الفكهانى"، لكن حقيقة الجامع بدأت 543 هجريًا عندما كان يقف أحد الخدم الخاصين بالخليفة الفاطمى الظافر "بأمر الله" على سطح أحد المبانى، يراقب جزارًا يذبح خروفين.
وأشارت إلى أن الخادم لاحظ أمرا غريبا، أنه "بعد أن ذبح الجزار خروفًا خرج لإحضار بعض الأشياء، وشاهد الخروف الآخر يضع السكينة فى فمه ثم يلقى بها فى البلاعة، بعدها أسرع الخادم إلى الخليفة وقص عليه ما شاهده، فاعتبرها الخليفة رسالة إلهية وقرر عدم ذبح الخروف الثانى وقرر هدم الزريبة وتحويلها إلى جامع".
وتابعت جابر: "أن الجامع مع مرور السنين كان يقف أمامه بائعو الفاكهة حتى أطلق على المسجد الفكهانى نسبة إلى البائعين".
وأشارت إلى أن أحمد كتخدا الخربتلى وهو أحد أمراء المماليك قرر تجديد الجامع بعد أن زاره "سيدى الفكهانى" فى المنام.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخروف المعجزة.. لميس جابر تحكى قصة إنشاء جامع «الفكهانى» فى الغورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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