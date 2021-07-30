فيديو.. قمحة لـ الطاهرى: مخطط فوضى الإخوان فى تونس ومصر كان متطابقا

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسية الدولية، إن الحراك التونسى الأخير أشعلته عشرية النهضة السوداء، مؤكدا أن مخطط الفوضى فى تونس ومصر كان متطابقا.





وأوضح قمحة خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج 60 دقيقة، على فضائية إكسترا نيوز، أن معدلات التنمية فى كل من مصر وتونس قبل 2011، كان أعلى معدلات موجودة حققتها حكومات الدولتين، ولكن تلك المعدات كانت لا تصل لمستحقيها لذلك لم يشعر بها الشارعين المصرى والتونسى، فى الخدمات والقدرة الفاعلة لمؤسسات الدولة أو كذلك بالمشروعات الخدمية للشعبين.

وأكد أن المتاجرة بالدين واللعب على أوتار الطبقات المتوسطة والفقيرة، ساعد فى تمكين التيارين المصرى والتونسى، عبر مخطط واحد يستخدم نفس المصطلحات والشعارات فى الحراك.

وتابع: "مخطط الفوضى فى مصر وتونس كان متطابقا، ولكن مصر استطاعت استيعاب كل الثقافات وأصبح لديها حصانة ضد كل مؤشرات الخطر".

وأوضح قمحة أن المرأة المصرية والتونسية كانت حاضرة فى المشهدين بقوة، وساهمت فى إنقاذ الدولة الوطنية، مشيرا إلى أنه يجب تقديم التحية لها كثيرا.

وشدد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية أن ما حدث فى تونس حماية كاملة تم تقديمها من خلال التغطية المباشرة للإعلام المصرى، مردفا: "قيس سعيد لديه الدعم الشعبى والحزبى فى تونس".