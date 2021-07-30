ناجى الشهابى: قضية سد النهضة فى صميم الأمن القومى.. واتركوا الأمر لأهله

وأضاف الشهابى فى بيانه، اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قدومه إلى السلطة، تعامل مع العديد والعديد من القضايا الحساسة وااشائكة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب ومعركة التنمية، وكما نرى الآن حققت مصر معه وبه انتصارات أبهرت العالم.
وتابع رئيس حزب الجيل:" أن الرئيس السيسى، تولى منذ اليوم الأول قضية سد النهضة الإثيوبى، ويتحدث دوما عنها فى لقاءاته المختلفة؛ كونه يعى جيدا كم تشكل من أهمية للمصريين، ولكن الأمر لا يمكن أن يكون متاحا على المشاع، فقضايا الأمن القومى لا تناقش على صفحات التواصل الاجتماعى أو المقاهى، وعلينا أن نترك الأمر لأهله، وكما انتصرت مصر فى معارك السنوات السابقة ستنتصر فيما هو قادم".
واختتم الشهابى بيانه، بأن أمن مصر المائى محفوظ ولن يستطيع أحد المساس به، وإن الرئيس والدولة تسعى لحل الأزمة بما لديها من معلومات ومسارات، على الشعب أن يسير فى عمله وينتظر النتائج، وعلينا أن نكف عن تلك الأخبار المغلوطة على السوشيال ميديا؛ كونها تضر بقضيتنا أكثر مما تنفعها: "اتركوا الأمر لأهله".
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