جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، إن وفدا فنيا مصريا رفيع المستوى سيقوم بزيارة للعراق اعتبارا من غد السبت، ولمدة خمسة أيام لإجراء العديد من الزيارات الميدانية، للوصول إلى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم الموقعة فى أكتوبر 2020، ومنها تقنيات الرى الحديث، وإعادة الاستخدام، وطرق المعالجة، والقضاء على التصحر، ومقاومة الحشائش المائية، وهيدروليكا الأنهار والشواطئ، بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، والإصلاح المؤسسى والتشريعى، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.





يأتى ذلك فى ضوء نتائج زيارة الدكتور محمد عبدالعاطى، للعراق للمشاركة فى مؤتمر بغداد الدولى الأول للمياه، والذى عقد يومى 13 و14 مارس الماضى، وتم خلالها الاتفاق مع المهندس مهدى رشيد الحمدانى وزير الموارد المائية العراقى على الإسراع فى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى مجال الموارد المائية خلال شهر أكتوبر 2020 من خلال تشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة. وأوضح وزير الرى، فى بيان اليوم، أن هذه الزيارة تأتى أيضا فى ضوء نتائج الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الفنية المشتركة المصرية - العراقية فى مجال الموارد المائية والرى، والذى عقد فى 6 يونيو الماضى لمناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك فى مجالات إدارة المياه بين البلدين الشقيقين، حيث تقرر تشكيل مجموعة عمل من الفنيين لزيارة العراق. وأكد عبدالعاطى، ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين فى التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة، وبما يحقق أهداف الشعبين فى التنمية، خصوصًا فى ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة مشتركة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الرى: وفد فنى مصرى رفيع المستوى يزور العراق غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.