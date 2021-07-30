قاضى مصرى فى محاكمات نورمبرج مع قضاة المحكمة الجنائية الدولية

جدة - نرمين السيد - اختير القاضى المصرى عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض، للمشاركة فى الدائرة الكبرى لمحاكمات نورمبرج الافتراضية، التى تنظمها أكاديمية نورمبرج الدولية بمقر محكمة نورمبرج بألمانيا، التى شهدت محاكمات النازى بعد الحرب العالمية الثانية عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.





وقد ضمت دائرة المحاكمة التى تم اختيار القاضى عادل ماجد فى تشكيلها، ثلاثة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، بالإضافة إلى رئيسة المحكمة الجنائية الخاصة للبنان بلاهاى.

يذكر أن أكاديمية نورمبرج تنظم كل عام مسابقة عالمية لمحاكمات دولية افتراضية بين الجامعات على مستوى العالم، بالاشتراك مع جامعة فريدترش السكندر بألمانيا.

وقد تمكن فريق طلاب جامعة الأزهر هذا العام من الفوز فى المراحل التمهيدية للمحاكمات، بينما لم يتمكنوا من الوصول للمراحل النهائية، التى فاز بها اليوم فريق دفاع جامعة كوين مارى لندن – المملكة المتحدة.

ويأتى اختيار القاضى عادل ماجد بالدائرة الكبرى لمحاكمات نورمبرج الافتراضية، عقب اختياره بالموسوعة الدولية للنزاهة فى القضاء الدولى، فى نهاية العام الماضى، ولما يحظى به من سمعة واسعة كأحد خبراء القانون الجنائى الدولى العرب المعروفين على المستوى الدولى.