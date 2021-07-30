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/643000/مول-تجاري-يعاقب-حمو-بيكا-ويضع-صورته-بالشقلوب-مابيدفعش-الفلوس-اللي-عليه-صور
استكمالا لمسلسل الأزمات والمشكلات التى يفتعلها مطرب المهرجانات حمو بيكا خلال الأيام الماضية، قام مول بالإسكندرية بفسخ التعاقد مع حمو بيكا، لرفضه دفع المبالغ المالية المستحقة.
دوت الخليج
مول تجارى يعاقب حمو بيكا
وأشارت إدارة المول أيضا إلى أن مطرب المهرجانات حمو بيكا، قد خالف القوانين الموضوعة في المول مثل الديكور والأسعار المتعارف عليها.
حمو بيكا لا يتوقف عن إثارة المشاكل
وبحسب الإدارة ، فقد أكدت أن بيكا افتعل العديد من المشاكل مع أصحاب البراندت والمطاعم الموجودة في المول مما جعل ذلك يضر بسمعة المول.
وكان قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لالقاء لافتات مطعم حمو بيكا في الشارع ووضع صور له بالعكس.
مطرب المهرجانات حمو بيكا افتعل العديد من المشكلات والأزمات الفترة الحالية الأمر الذى تسبب فى حالة رفض شعبي له على مواقع التواصل الاجتماع.
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