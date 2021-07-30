موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة شعبة العلمي

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دوت الخليج

موعد ختام امتحانات الثانوية العامة

كان طلاب الشعبة الأدبية قد أنهوا منذ فترة الامتحانات الخاصة بهم، وذلك بعد امتحان مادة التاريخ التى كانت آخر المواد التى امتحنها الطلاب فى نهاية هذا العام، حيث أنهم اختتموا الامتحانات بفرحة غامرة وهو ما رصدته عدسة موقع دوت الخليج.

ووفقًا لما تم رصده خلال أيام الامتحانات فإنها جاءت فى مستوى الطالب المتوسط والمتميز، وذلك وفقًا لتقييم العديد من المهتمين بالشأن التعليمي، وأيضًا أكدت مؤسسة أمهات مصر أن الطلاب كانوا فرحين بشدة بانتهاء امتحانات الثانوية العامة.

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وكانت صفحات الغش الإلكترونى، قد تداولت على مواقع التواصل الاجتماعى، صورًا زعمت أنها لأسئلة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، بعد مرور نحو 35 دقيقة من بدء اللجنة، وتتبعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم الصور المتداولة للتأكد من صحتها والكشف عن مصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وتطبيق قانون الغش عليهم.

ووفقًا لما أعلنت عنه الوزارة فإنه سيتم تطبيق القانون على أى محاولة للغش، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، لكل من قام بالطباعة أو النشر أو الترويج بأى شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها، أو أى نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها، بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات، كما تعد محاولة الشروع فى فعل من الأفعال السابقة مخالفة للقانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.