/642998/اتحاد-الكرة-يقرر-التحقيق-في-واقعة-قلم-الجاف-عقب-عودة-المنتخب
ظهر حارس منتخب مصر مرتدياً قميصاً رقم "4"، تم ترقيمه بـ"القليم الجاف" وذلك بصورة مسيئة لقميص الفراعنة، ليقرر مسئولو اتحاد الكرة التحقيق فى الواقعة عقب عودة الفريق من تايلاند.
ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:
وخسر منتخب مصر لكرة الصالات أمام أوزبكستان بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما اليوم لتحديد المركز الثالث بدورة تايلاند الدولية، ليكتفى الفراعنة بالمركز الرابع.
وتأهل المنتخب الوطنى لكرة الصالات للدور قبل النهائى لبطولة تايلاند الدولية بعد تعادله مع منتخب إيران 2-2 فى إطار الاستعداد لكأس العالم، فى شهر سبتمبر المقبل المقرر إقامته فى ليتوانيا.
بطولة تايلاند الدولية
وخسر منتخب مصر لكرة الصالات أمام منتخب ليتوانيا أمى بنتيجة 4 / 2 في بطولة تايلاند الدولية فى إطار الاستعداد لكأس العالم، وفاز على طاجيكستان 1-0 فى أولى مبارياته ببطولة تايلاند، وأحرز هدف المباراة الوحيد مصطفى عيد.
يذكر أن المنتخب الوطني لكرة الصالات يستعد تحت قيادة مديره الفني جهاد عرفة للمشاركة في كأس العالم المقرر إقامتها العام الحالي بليتوانيا، وكانت بعثة المنتخب الوطني برئاسة وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم قد توجهت إلى تايلاند يوم الأربعاء الماضي وتستمر البطولة حتى 30 يوليو الحالي.
هشام صالح
وتقدم هشام صالح، المدير الفني السابق لمنتخب مصر لكرة الصالات، باستقالة رسمية من تدريب المنتخب، ورفض استكمال الفترة المقبلة اعتراضا على المشاكل الإدارية وتحديدًا قبل البطولة العربية التي استضافتها مصر وتجميد الفريق قبل البطولة لأكثر من 6 أشهر.
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