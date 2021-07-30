انت الان تتابع تفاصيل خبر الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة في مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - هناك طرق عديدة تمكنك من الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, حيث أطلقت وزارة الداخلية مؤخراً موقعها الإلكتروني لتقديم خدماتها للمواطنين. كما دشنت تطبيق إليكتروني يمكن المواطن من إتمام ومتابعة العديد من الخدمات الحكومية والمرورية، والتي من أهمها خدمة استعلام مخالفات المرور برقم اللوحة. وفي نفس السياق أطلقت النيابة العامة المصرية، موقعها الإلكتروني الخاص بخدمات مخالفات نيابة المرور، والذي من خلاله تستطيع استكمال مختلف خدمات المرور في مصر إليكترونياً. وجاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية، على ميكنة المصالح وهيئات الحكومية تيسيراً على المواطنين، وللقدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية في العالم، حيث من المتوقع أنه في المستقبل القريب، ستتم جميع الخدمات من خلال شبكات الإنترنت، وعليه نرصد لكم خطوات ورابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر، في هذا التقرير.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021- عبر تطبيق وزارة الداخلية

نبدأ بالطريقة التي تعد هي الاسهل لـ الاستعلام على مخالفات المرور، وهي من خلال تطبيق الوزارة. ويميز تلك الطريقة، انها تمكنك من الاستعلام، ومن ثم متابعة كافة التفاصيل أولاً بأول. وجدير بالذكر أنه تتم تلك العملية بصورة مجانية، لا تستوجب تحصيل رسوم خدمة، كما يأتي ذلك ضمن خدمات عديدة بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, وهم؛

الأدلة الجنائية.

الاحوال المدنية.

خدمات المرور.

تصاريح العمل.

ارسال الطلبات والاستفسارات والشكاوي.

تفاصيل المطلوبين امنياً، والمفقودين.

وتتمثل خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة، في:

تحميل التطبيق على جهازك الخاص.

تسجيل الدخول.

إختيار خدمات المرور.

كتابة بيانات لوحة السيارة، والمستعلم.

نقر خيار “استعلام”.

وعليه يمكنك تحميل تطبيق وزارة الداخلية لاجهزة الايفون، لـ الاستعلام عن مخالفات نيابة المرور، أو تحميل التطبيق لأجهزة الأندرويد. ثم إتباع الخطوات الموضحة أعلاه.

رابط موقع نيابة المرور

يتم كذلك الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, من خلال موقع النيابة العامة المصرية، كما أشرنا سابقاً. ويتميز هذا الموقع بسهولة إجراء الاستعلام من خلاله، نظراً لسرعة القوية، وسهولة الخطوات اللازمة لتحقيق الاستعلام.

وعليه يمكن إجراء استعلام مخالفات المرور برقم اللوحة والرقم القومي، عبر موقع النيابة العامة، من خلال إتباع الخطوات التالية؛

دخول رابط الموقع الرسمي للنيابة العامة.

تسجيل الدخول، ثم إختيار خدمة الاستعلام.

كتابة البيانات اللازمة بدقة متناهية.

نقر خيار “استعلام”.

وتتمثل خدمات موقع النيابة العامة المصرية، تقديم مختلف الخدمات المرورية الهامة. حيث تقدم خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021/ تقديم التظلمات/ استعلام رخصة القيادة والمركبة/ متابعة الطلبات/ الدفع الإليكتروني/ التصالح الفوري.