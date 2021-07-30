الأحد.. بدء امتحانات الدور الثانى لطلاب النقل بالجيزة

جدة - نرمين السيد - قال مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن امتحانات الدور الثانى لمراحل صفوف النقل بالتعليم الثانوى الفنى بمختلف التخصصات "تجارى وصناعى وزراعى وفندقى" للعام الدراسى 2020-2021 ستنعقد خلال الفترة من 1 إلى 12 أغسطس.





وأشار الجيار، فى بيان له، اليوم الجمعة، إلى بدء امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية للصف الرابع "عام وفصل واحد ومكفوفين"والسادس "صم وضعاف سمع" والصفين الخامس والسادس الابتدائى "عام وفصل واحد ومكفوفين" والسابع والثامن "صم وضعاف سمع" خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس.

وتبدأ صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية "الصفين الأول والثانى الإعدادى للعام والمهنى والصم والمكفوفين"، خلال الفترة من 7 إلى 11 أغسطس، فيما ستبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام "للصم وضعاف السمع" خلال الفترة من 7 إلى 15 أغسطس، وصفوف النقل بالتعليم الثانوى للمكفوفين خلال الفترة من 7 إلى 16 أغسطس، وصفوف النقل بالتعليم الثانوى خلال الفترة من 7 إلى 14 أغسطس.

كما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية "العام والمهنى والمكفوفين والصم" الامتحانات خلال الفترة من 14 إلى 19 أغسطس.

وشدد على تقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا باللجنة للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية يوميًا واستخدام أجهزة الكشف الحرارى والالتزام بارتداء الكمامة للجميع، تطبيقاً لخطة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.