شيخ الأزهر: الإسلام جاء ليحرر الإنسانية وحرم الاتجار بالبشر

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وشدد الإمام الطيب، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، أنه يحرم شرعًا الاتجار بالبشر، داعيًا إلى تجريم جميع أشكاله، وفرض مزيدٍ من الرقابة لاستئصاله، وضرورة دعم ضحاياه.
يذكر أن النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، أكد أن الاتِّجار بالبشر ظاهرة إجرامية تهدد الإنسانية، وصورة مستحدثة من الرِّق والعبودية، تمثل تعديًا صارخًا على حقوق الإنسان وامتهانًا لكرامته.
وأضاف خلال كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر والموافق 30 يوليو من كل عام، إن خطورة هذه الجريمة تكمن فى اتساع انتشارها كجريمةٍ منظمةٍ عابرةٍ للأوطان، يمتد تأثيرها إلى المجتمعات بل الدول كافة، فضلًا عن تطوير مرتكبيها وسائلهم الإجرامية باستغلال التقنيات الحديثة.
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