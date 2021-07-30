افتتاح معرض ديارنا الأبرز.. التقرير الأسبوعى لأعمال وزارة التضامن

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة التضامن الاجتماعى، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، فيديو تضمن التقرير الأسبوعى للوزارة خلال الفترة من 24 إلى 30 يوليو.





وتضمن التقرير افتتاح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ مرسى مطروح لمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمارينا، كما تضمن انتهاء الوزارة من المرحلة الثانية والأخيرة من المنظومة الإلكترونية لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية وعمليات الإشهار. كشفت وزيرة التضامن عن إقامة معرض ديارنا فى عدد من الدول العربية فى مقدمتها السعودية، وشاركت الوزيرة فى احتفالية إيناكتس مصر 2021 بين 35 جامعة حكومية وخاصة حول ريادة الأعمال والمشروعات المجتمعية.

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