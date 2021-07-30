وزير الأوقاف: «من دروس الهجرة النبوية».. عنوان خطبة الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - كما أكد جمعة، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأعرب وزير الأوقاف، عن ثقته فى سعة أفق الأئمة العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.